OM zet vervolging burgemeesterslek door

Een rechtszaak tegen twee verdachten in het onderzoek naar het lekken van vertrouwelijke informatie bij de burgemeestersbenoeming van Den Bosch gaat door, zo meldt het Openbaar Ministerie (OM). Afgelopen juli werd de strafzaak nog uitgesteld, omdat het OM tijd nodig had om te bepalen wat te doen met het feit dat telefoongegevens van een journalist waren opgevraagd.

In de zaak verdenkt het OM raadslid Sjef van Creij en voormalig wethouder Jos van Son van lekken. Het vermoeden bestaat dat het raadslid als lid van de vertrouwenscommissie de namen van de kandidaten naar de toenmalig wethouder heeft doorgespeeld, die op zijn beurt de journalist van het Brabants Dagblad tipte. Van Creij en Van Son worden beiden verdacht van schending van hun ambtsgeheim.

Het OM zegt het dossier nu te hebben ,,geschoond”, wat betekent dat alle informatie die betrekking had op de journalist, is verwijderd. Behalve om het opvragen van telefoongegevens, gaat het om een poging een gesprek tussen de journalist en een van de verdachten op te nemen.

,,Het OM is tot de conclusie gekomen dat, na verwijdering van genoemde gegevens uit het dossier, er alsnog voldoende bewijs is dat de verdachten hun geheimhoudingsplicht hebben geschonden”, aldus het OM, dat vindt dat de vertrouwelijkheid van de benoemingsprocedure is geschonden.

Het Brabants Dagblad meldde destijds onder meer dat VVD’er Jack Mikkers tweede keus was in de sollicitatieprocedure. PvdA’er Jan Hamming had eigenlijk de voorkeur maar die trok zijn kandidatuur in omdat hij met succes had gesolliciteerd naar de burgemeestersfunctie in Zaanstad.

Het is nog niet bekend wanneer de rechtszaak dient.