Politie fout met afpakken ‘gele hesjes’-camera

De politie heeft zaterdag in Maastricht ten onrechte een camera in beslag genomen van een man die een arrestatie filmde tijdens een betoging van ‘gele hesjes’. Dat maakte de politie maandag zelf bekend na een interne evaluatie. De man heeft zijn camera teruggekregen, maar zonder beelden van de aanhouding. Want die had de politie gewist – en ook dat had niet mogen gebeuren, erkent een woordvoerder van de politie.

Tijdens de demonstratie pakten agenten in burger een van de actievoerders op. Een agent in burger, die de aanhouding verrichtte, vroeg de cameraman om hem onherkenbaar in beeld te brengen. Toen de cameraman dat weigerde, werd zijn camera afgenomen en werden de beelden gewist.

De politie kwam daarop terug toen duidelijk werd, dat iedereen op de openbare weg mag filmen. Daarop kreeg de man enkele uren later zijn camera terug. Daarbij erkende de politie dat ze fout zat met het afpakken en het wissen.