Rechtbank: Ratelband is en blijft 69

Positiviteitsgoeroe Emile Ratelband is en blijft 69 jaar. Hij mag zijn leeftijd niet twintig jaar omlaag brengen bij de burgerlijke stand, zo heeft de rechtbank in Arnhem maandag besloten. De wet geeft hiervoor geen ruimte en bovendien ziet de rechtbank geen aanleiding om nieuwe jurisprudentie te maken, blijkt uit het vonnis.

Ratelband eiste vorige maand bij de rechter dat in zijn paspoort komt te staan dat hij in maart 1969 is geboren in plaats van 1949, omdat dit volgens hem aansluit bij zijn gevoel en zijn fysieke en mentale conditie.

De zelfbenoemde ‘bewustzijnsverruimer’ zegt te lijden onder zijn papieren leeftijd, onder meer door leeftijdsdiscriminatie. Hij vond dat het veranderen van leeftijd te vergelijken is met de verandering van geslacht, zoals transgenders tegenwoordig ook mogen doen.

Maar de rechtbank gaat niet mee in zijn argumenten en wijst erop dat aan de leeftijd allerlei rechten en plichten zijn verbonden, zoals stemrecht en leerplicht. Dat is niet het geval bij een wijziging van de naam of van het geslacht. Als de geboortedatum met twintig jaar wordt veranderd, dan zouden die jaren ook verdwijnen in de registers van de burgerlijke stand. En dat zou allerlei ongewenste juridische en maatschappelijk gevolgen kunnen hebben.

Dat mensen zich tegenwoordig langer vitaal en fit voelen, is volgens de rechtbank geen reden om iemands geboortedatum te veranderen. Om discriminatie op basis van leeftijd aan de kaak te stellen, zijn er bovendien andere manieren dan het aanpassen van de geboorteakte.

Ook het beroep van Ratelband op de vrije wil, veegt de rechtbank van tafel, omdat dit niet zo ver gaat dat alles wat je wil ook zou moeten kunnen.