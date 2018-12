Weer miljoenenpubliek voor BZV-finale

De laatste aflevering van Boer Zoekt Vrouw (NPO 1) van dit seizoen heeft zondag net geen vier miljoen kijkers gehaald. In de uitzending was in een follow-up te zien of de boeren nog steeds aan de man dan wel vrouw waren.

Vorig jaar eindigde het negende seizoen van de datingshow met 4,01 miljoen kijkers. Naar het slot van het jaar daarvoor keken 4,29 miljoen mensen. Het record staat nog altijd op de finale van seizoen vijf, waar maar liefst 5,2 miljoen mensen naar keken.

In de top 3 van de Stichting KijkOnderzoek staan verder nog het NOS Journaal van 20 uur (2,8 miljoen kijkers) en Studio Sport Eredivisie (2,6 miljoen).