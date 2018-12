Dode eik reist naar Den Haag

Astrid Vollebregt, SP-Statenlid in Gelderland, brengt dinsdag een dode eik van 15 meter lang naar Den Haag. Ze rijdt van Loenen op de Veluwe naar het gebouw van de Tweede Kamer met de dode boom in twee delen op een platte kar achter haar auto. De dode boom staat symbool voor de schade die laagvliegen vanaf Lelystad Airport aanricht aan de natuur, aldus de SP, Milieudefensie en actiegroepen tegen Lelystad Airport.

De dode eik is maandag gekapt. Vollebregt wil de boom en een petitie met bijna 1200 handtekeningen tegen laagvliegen dinsdagmiddag aanbieden aan Kamerleden.

Lelystad Airport moet vanaf 2020 vakantievliegverkeer overnemen van Schiphol. Omdat het luchtruim bij de huidige indeling te vol is, is laagvliegen zeker drie jaar nodig. Overheden, natuurorganisaties, actiegroepen en een aantal politieke partijen zijn tegen het laagvliegen. Velen eisen herindeling van het luchtruim voor de opening van Lelystad Airport.

Volgens de SP wordt de petitie aangeboden namens ,,alles wat geen stem heeft, zoals de kinderen van morgen en de natuur”. Of de kar met daarop de boom naar het gebouw van de Tweede Kamer in het centrum van Den Haag mag rijden, is nog niet bekend.