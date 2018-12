Explosief in Amsterdam-Noord is handgranaat

Het explosief dat dinsdagochtend vroeg in een portiek in Amsterdam-Noord is aangetroffen, blijkt een handgranaat te zijn. De politie vermoedt dat een nog onbekend persoon het explosief rond 06.00 uur heeft neergelegd in de Westerduinenstraat. Het is niet duidelijk waarom.

De politie kreeg om 08.00 uur een melding van de vondst. De handgranaat is inmiddels veiliggesteld door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD).

Onlangs zijn in Amsterdam binnen een paar dagen tijd drie handgranaten gevonden, twee in Zuidoost en eentje in Oud-Zuid. De politie dacht toen niet dat er een verband was. Eerder zijn ook bij horecazaken handgranaten gevonden.