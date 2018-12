Man grist peuter (2) mee op markt in Haarlem

Een verwarde man heeft in Haarlem een 2-jarig meisje weggegrist bij haar opa en oma. Omstanders konden voorkomen dat de peuter werd ontvoerd. Dat meldt de politie.

Het voorval vond plaats op een markt in de wijk Schalkwijk. Het meisje was daar met haar opa en oma. ,,Omstanders hebben super gereageerd”, zegt een politiewoordvoerder. ,,Ze zagen wat er gebeurde, zetten de achtervolging in en hebben direct 112 gebeld. Door het snelle reageren konden agenten de man snel pakken.”

De peuter bleef ongedeerd. Het is nog onduidelijk waarom de man het meisje wilde meenemen. Hij zit vast voor verhoor.