Ook diploma voor leerlingen praktijkonderwijs

Ook leerlingen in het praktijkonderwijs krijgen voortaan een diploma. Dat gaat minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) in de wet vastleggen, schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. Momenteel is het praktijkonderwijs de enige schoolsoort in het voortgezet onderwijs waarin leerlingen na afronding van de opleiding geen getuigschrift krijgen.

Met de invoering wil Slob de leerlingen in het praktijkonderwijs ,,de erkenning geven die zij verdienen”. Het praktijkonderwijs is bedoeld voor leerlingen voor wie het vmbo te zwaar is. Er zijn 175 scholen voor praktijkonderwijs en ongeveer 30.000 leerlingen. De meeste leerlingen gaan na het praktijkonderwijs aan het werk.

Een praktijkopleiding duurt meestal vijf jaar. In die tijd volgen leerlingen via een eigen ontwikkelplan theorie en praktijkvakken. Omdat leerlingen niet allemaal hetzelfde onderwijs krijgen, is er geen landelijk examen.