Vechtpartij met stokken en messen in azc

In het asielzoekerscentrum in het Brabantse Overloon zijn zeker twintig mensen met elkaar op de vuist gegaan. Daarbij raakte een bewoner gewond aan het hoofd, die naar het ziekenhuis is gebracht. De betrokkenen gingen elkaar in het azc te lijf met onder meer stokken en messen.

Volgens de politie ontstond een ,,behoorlijk chaotische’’ situatie. Vijf verdachten zijn aangehouden voor openlijke geweldpleging, een zesde omdat hij het werk van politieagenten dwarsboomde.

Op het terrein van het azc is de rust teruggekeerd. De politie doet onderzoek naar de aanleiding van het gevecht.