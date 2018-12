Zorgen in Kamer over rapport geheime diensten

In de Tweede Kamer zijn zorgen geuit over een kritisch rapport over de naleving van de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten door die diensten zelf. De Kamer gaat zich over de inhoud buigen, maar een meerderheid vindt een apart debat met verantwoordelijk minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) niet nodig.

Het debat was aangevraagd door Kathalijne Buitenweg van oppositiepartij GroenLinks. Ze zei geschrokken te zijn van het rapport. De ,,AIVD en MIVD lijken wél voluit de bevoegdheden uit de sleepwet te gebruiken, maar zich niet te houden aan de vereiste waarborgen. Te veel persoonsgegevens worden te lang opgeslagen.”

Regeringspartijen als het CDA vinden het rapport ,,zeker het bespreken waard”, maar niet in een speciaal debat.