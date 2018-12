90 aanhoudingen in actie tegen ‘Ndrangheta

Tijdens een gecoördineerde actie tegen de Italiaanse ‘Ndrangheta, een maffiaclan uit Calabrië, zijn in diverse landen ongeveer negentig mensen aangehouden, onder wie vijf in Nederland. Ook in andere landen zijn Nederlanders aangehouden. Op acht plaatsen in Nederland zijn invallen gedaan.

Er is in totaal voor 2 miljoen euro aan crimineel geld in beslag genomen. Ook is er 140 kilo aan xtc-pillen en 3000 tot 4000 kilo cocaïne geconfisqueerd. Dat zei Fred Westerbeke, hoofdofficier van het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie, tijdens een persconferentie over de internationale actie.

De maffiaclan houdt zich onder meer bezig met drugshandel en het witwassen van crimineel geld. Dat gebeurt geregeld via de horeca, bijvoorbeeld via pizzeria’s en hotels. De zaak begon enkele jaren geleden met een verdenking van witwassen bij twee Italiaanse restaurants in Horst en Venray.

Volgens de Italiaanse justitie is ‘Ndrangheta door de actie niet verslagen. ,,Het is een krachtige en rijke organisatie.” Wel is een belangrijke slag toegebracht, aldus de Italiaanse woordvoerder tijdens de persconferentie.