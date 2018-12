Brabant in beroep tegen extra gaswinning

De provincie Noord-Brabant en vijf gemeenten gaan bij de Raad van State in beroep tegen het besluit de komende jaren extra gas te gaan winnen uit drie gasvelden in Waalwijk en Loon op Zand. De zes partijen hebben dat woensdag samen bekendgemaakt. Ze willen bovendien een gesprek met minister Eric Wiebes (Economische Zaken) over zijn besluit.

De minister gaf energieconcern Vermilion vorige maand toestemming om de komende acht jaar meer gas te winnen in beide plaatsen. Het bedrijf verwacht er in die tijd nog maximaal 2 miljard kubieke meter aardgas uit de grond te halen.

Tegen de gaswinning is in de hele regio veel verzet. Tegenstanders vinden dat die winning haaks staat op de omslag die moet worden gemaakt naar duurzame energie. Ook zijn er veel zorgen over de veiligheid, gezondheid en de risico’s voor natuur en milieu.

De provincie en gemeenten vrezen bovendien bodemtrillingen of bodemdaling: ,,Uitbreiding van de gaswinning is onwenselijk en maatschappelijk niet verantwoord. Voor inwoners is het een verkeerd signaal om de komende jaren juist meer gas te winnen.”