Drukke spits en regen op pakjesavond

Sinterklaas mag zijn regenponcho uit de kast halen. In het hele land is eind van de middag en vanavond kans op lichte regen of motregen en vooral in de westelijke kustprovincies kan het vanavond ook wat harder regenen. Ook reizigers in de pakjesavondspits krijgen met druilerig weer te maken. Daardoor zal het extra druk zijn in het verkeer.

Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe en een gebied met af en toe lichte regen breidt zich uit over het land. In het noordoosten kan het tot halverwege de middag droog blijven. Juist in de Randstad valt de meeste regen, maar de hoeveelheid neerslag is niet groot. Desondanks zorgt het druilerige weer ervoor dat de avondspits erg druk verloopt. Waarschijnlijk begint die al halverwege de middag.

Tijdens pakjesavond volgt vanuit het westen meer regen. Af en toe regent het wat harder en dan haalt de Sint in mum van tijd een nat pak. Dit geldt vooral Sint en Pieten die tijdens het eerste deel van de avond in de westelijke kustprovincies buiten zijn. Niet alleen de regen speelt de goedheiligman parten, ook de wind waait door de bomen. De zuid(oost)enwind is matig in het binnenland en vrij krachtig tot krachtig in de kustgebieden.

Sint en Pieten moeten dus oppassen voor natte, gladde daken, maar moeten er ook voor zorgen dat ze niet van het dak afwaaien. De temperatuurverschillen zijn tijdens pakjesavond groot. In het noordoosten is het slechts 4 graden en ligt de gevoelstemperatuur vanwege de wind rond het vriespunt. In het zuidwesten is het daarentegen zacht met 9-10 graden. In het midden van het land is het 6-8 graden.

De regenachtige pakjesavond luidt een aantal zeer zachte dagen in. Sinterklaas doet ons donderdag en vrijdag temperaturen van 12-14 graden cadeau. Daarbij is het grijs en valt donderdag wat lichte regen. Vrijdag is het ronduit nat.

Ook vorig jaar was het op 5 december geheel bewolkt en waaide het aan de kust behoorlijk. Net als dit jaar werd het ook toen 6-9 graden, maar er viel nauwelijks neerslag. In de avond trokken alleen over het midden van het land een paar lichte buitjes.