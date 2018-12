Nederland telt recordaantal kappers

Nederland telde volgens het CBS nog nooit zo veel kapperszaken als in 2018. In totaal gaat het om 27.000 zaken, een toename van 10.000 ondernemingen ten opzichte van tien jaar geleden.

Wie op zoek is naar een knipbeurt, heeft de meeste kans in en rond de regio Rijnmond waar 2165 zaken te vinden zijn. In dit gebied kwamen er het afgelopen decennium ook de meeste kapsalons bij. In totaal ging het om 885 zaken. Amsterdam en omgeving en de regio Utrecht staan wat toename betreft op respectievelijk de tweede en derde plek. Vorig jaar was de kappersbranche goed voor een totale omzet van 1,7 miljard euro.

Hoewel het aantal kapsalons flink in de lift zit, is het aantal kappers de afgelopen tien jaar ongeveer gelijk gebleven. Zowel in 2007 als in 2017 telde Nederland ongeveer 45.000 mensen die in deze branche actief zijn. De toename van het aantal zaken is volgens het CBS dan ook grotendeels toe te schrijven aan het aantal kappers dat als zelfstandige aan de slag ging in plaats van in dienstverband. In 2007 ging het nog om 43 procent terwijl tien jaar later bijna de helft als zelfstandig ondernemer werkt. Het gaat onder anderen om thuiskappers en om kleine salons aan huis.

De beroepsgroep bestaat voor de overgrote meerderheid (91 procent) uit vrouwen. De gemiddelde leeftijd van de kappers nam in de loop der jaren toe. Bijna 60 procent was in 2017 ouder dan 35 jaar. In 2003 was 65 procent nog jonger dan die leeftijd.