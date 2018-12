Tesla Model 3 vanaf februari uitgeleverd

DEN HAAG – De eerste exemplaren van de Tesla Model 3 worden vanaf februari volgend jaar aan Nederlandse en Europese klanten geleverd. De auto is vanaf woensdag te configureren, meldt de autofabrikant. Proefritten zijn nog niet te maken. Over welke aantallen het gaat is nog niet bekend.

Voorlopig worden alleen de duurdere long-range- en de performance-versies van de Model 3 geleverd. Wereldwijd zijn er tot nu toe ruim 450.000 exemplaren van de auto besteld. Het goedkoopste instapmodel, met een geschatte prijs van tussen 40 en 45.000 euro, wordt pas later in 2019 verwacht.

Tesla heeft vorige week de barrière van duizend geproduceerde Model 3’s per dag geslecht. De automaker wil nu eerst zorgen dat de productie stabiel op duizend stuks van zijn tot nu toe goedkoopste auto per dag kan komen te liggen, voordat de productie verder wordt opgevoerd.