Vlemmix sleept Paay voor rechter om smaad

Johan Vlemmix heeft aangifte gedaan tegen Patricia Paay wegens smaad, laster en belediging. De Eindhovenaar vindt dat Patricia Paay zijn naam voortdurend door het slijk haalt. Ook civiel-rechterlijk gaat hij tegen Paay een procedure aanspannen.

,,Ze heeft me gek, gestoord en een stalker genoemd. Nou mogen mensen mij best gek noemen, maar Paay gaat gewoon te ver. Ik heb zakelijk last van die uitlatingen.”

De twee stonden vorige maand voor de rechter nadat Vlemmix had aangekondigd een sekspop te maken naar het evenbeeld van Paay. Hoewel Vlemmix zei dat het om een uit de hand gelopen grap ging en dat die pop maar een idee was, moet hij toch een schadevergoeding betalen. Half januari hoort de zakenman van de rechter hoeveel hij Paay moet betalen.

,,Ik ben succesvol ondernemer en beslist geen stalker.”