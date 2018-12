Volgende week wordt het gevoelig kouder

Er is kouder weer op komst. Vanaf zondag stroomt koude lucht afkomstig van de Noordpool onze kant op. De temperatuur daalt gestaag naar vrij normale waarden voor halverwege december. Volgende week woensdag is het overdag nog slechts 3-6 graden en ’s nachts is er grote kans op lichte vorst. Sneeuw hoeven we daarbij niet te verwachten, want met het binnenstromen van de koude lucht neemt de neerslagkans af. De kans op zonnige perioden neemt toe.

Zondag, maandag en dinsdag is er nog wel kans op buien vanaf de Noordzee. Deze kunnen een winters tintje krijgen met hagel en natte sneeuw. Het waait daarbij stevig uit het noordwesten. Zondag is het ’s middags 7-9 graden. Maandag komen de maxima uit rond 7 graden en dinsdag rond 6 graden. Tijdens de nacht naar woensdag kan het op grote schaal vriezen.

Morgen en vrijdag is het nog zeer zacht met maxima van 11-14 graden. Mogelijk sneuvelen dan zelfs weer warmterecords. Vrijdag wordt bovendien een kletsnatte dag, waarbij het vooral midden op de dag flink kan doorregenen. De stevige westen- tot zuidwestenwind maakt het herfstbeeld compleet. Aan de kust kan de wind stormachtig (8 Bft.) worden, met kans op zware windstoten tot circa 90 km/uur. Ook zaterdag is het onstuimig. Het is dan wisselvallig met buien en af en toe zon. De temperatuur komt uit rond 10 graden.