Big Brother Award: Facebook, fiscus of KvK

Drie organisaties zijn in de race voor een Big Brother Award, de prijs van organisatie Bits of Freedom voor de grootste privacyschender van het afgelopen jaar. De genomineerden zijn de Belastingdienst, de Kamer van Koophandel en Facebook. De ‘prijs’ wordt op 22 januari uitgereikt in De Rode Hoed in Amsterdam. Nederlanders kunnen vanaf donderdag hun stem uitbrengen.

Facebook kan de prijs winnen voor het privacyschandaal, waarbij de gegevens van tientallen miljoenen Facebookgebruikers bij onderzoekers kwamen. Sommigen werden vervolgens bestookt met nepadvertenties om hun mening te beïnvloeden. De Belastingdienst en de Kamer van Koophandel zijn genomineerd voor de manier waarop ze omgaan met de privégegevens van zzp’ers.

De Big Brother Award ging vorig jaar naar het kabinet voor de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv), die ook wel de ‘sleepwet’ wordt genoemd.