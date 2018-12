‘Blijf thuis, kom niet naar Katwijk’

De burgemeester van het Brabantse Cuijk, Wim Hillenaar, roept jongeren op vrijdag niet naar Katwijk te komen, een klein dorp in zijn gemeente. ,,Blijf thuis. Er is geen feest, er komt geen feest en er wordt strikt gehandhaafd!”, schrijft hij op de website van de gemeente.

Via sociale media ging een bericht rond dat er een feest zou zijn in Katwijk. Het bleek een uitnodiging te zijn van een meisje aan haar vrienden, die door onbekenden is ‘gekaapt’ en op Facebook gezet, waarna veel mensen zeiden van plan te zijn daar naartoe te gaan. In 2012 gebeurde hetzelfde met een Project X-feest in Haren (Groningen). Dat liep uit op rellen en vernielingen.

Hillenaar roept ouders op hun kinderen niet naar Katwijk te laten gaan. ,,Overtuig uw kinderen dat ze vrijdagavond op een veel leukere manier kunnen doorbrengen dan in een Brabantse politiecel.” Welke maatregelen de gemeente neemt, wordt alleen gecommuniceerd ,,indien dit noodzakelijk is”.

Woensdag meldde de burgemeester ook al dat mensen van buiten Cuijk die ,,met verkeerde bedoelingen” naar Katwijk komen, zullen worden tegengehouden.