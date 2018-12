Faunabescherming erg teleurgesteld

De Faunabescherming is ,,erg teleurgesteld” dat de rechter Staatsbosbeheer toestemming heeft gegeven om in opdracht van de provincie Flevoland ruim 1800 edelherten in de Oostvaardersplassen af te schieten. ,,Het valt ons rauw op het dak”, aldus vicevoorzitter Harm Niesen. De Faunabescherming is een van de partijen die twee rechtszaken tegen het afschotplan heeft verloren.

De Faunabescherming doet volgens Niesen met een zogenoemd handhavingsverzoek nog een laatste poging om afschot van de herten tegen te houden. Het verzoek houdt in dat de provincie ambtenaren die het afschot gaan controleren, opdracht moet geven om alles te doen om verstoring van beschermde diersoorten in het natuurgebied te voorkomen. Dat betekent, aldus De Faunabescherming, dat zij de jacht meteen moeten stilleggen zodra ze zien dat een beschermde soort er last van heeft.

In het bijzonder gaat het om de beschermde zeearend.