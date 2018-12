Inval bij hoofdkantoor Jehova’s Getuigen

Het Openbaar Ministerie heeft een paar weken geleden een inval gedaan bij het hoofdkantoor van de Jehovah’s Getuigen en bij twee kerkgebouwen van de gemeenschap. Ook vier woningen zijn doorzocht.

De invallen waren op maandag 19 november. Het hoofdkantoor staat in Emmen. Waar de doorzochte kerkgebouwen en woningen zijn gevestigd, wil het OM niet zeggen.

Justitie doet onderzoek naar seksueel misbruik binnen de Jehovah-gemeenschap. Het kerkgenootschap zou dat misbruik intern hebben afgehandeld en er vervolgens over hebben gezwegen. Na een bericht van RTL Nieuws laat het Openbaar Ministerie weten dat de doorzoeking was bedoeld om stukken over die ,,interne rechtsgang” in beslag te nemen. Of er daadwerkelijk stukken in beslag zijn genomen, kan het OM vanwege het onderzoek niet zeggen.

Volgens het OM lopen er op dit moment negen misbruikzaken rond de geloofsgemeenschap. Over de inhoud wil justitie niets zeggen. Er loopt geen onderzoek naar de gehele Christelijke Gemeente van Jehovah’s Getuigen, zoals het kerkgenootschap voluit heet.