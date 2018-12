Meer mensen hebben last van Rotterdam Airport

Het aantal mensen rond Rotterdam The Hague Airport dat klaagt over het vliegverkeer is dit jaar met bijna 40 procent gestegen. In 2017 waren er 1637 mensen die geluidsoverlast meldden en dit jaar is dat toegenomen tot 2277, blijkt uit rapportages van DCMR Milieudienst Rijnmond.

Het meetjaar voor het vliegveld liep van 1 november 2017 tot en met 31 oktober 2018. Het aantal klachten verdubbelde in deze periode tot 37.000.

Uit de rapportage blijkt dat een fors deel van de meldingen werd gedaan door een handjevol mensen. Een klager deed afgelopen drie maanden bijna 1400 meldingen, de tien frequentste klagers waren in die periode samen goed voor bijna 7500 klachten.

Volgens de DCMR wordt de toename in het aantal meldingen vooral veroorzaakt doordat melders vaker melden. Er komen veel klachten binnen over vakantievluchten van Transavia met een Boeing 737-700 of 800.

DCMR onderzoekt nog waar de stijging door verklaard kan worden. De jaarrapportage met daarin een analyse is eind februari klaar.