De politie heeft donderdag ruim 3700 kilo illegaal vuurwerk ontdekt in een garagebox in Wassenaar en in twee loodsen in Leiden. Twee mannen uit Wassenaar van 53 en 19 jaar oud zijn in verband hiermee aangehouden. Ze worden verdacht van handel in het illegale knalwerk.

In de garage in Wassenaar trof de politie circa 1750 kilo vuurwerk aan. Ook in Leiden was het raak. In twee loodsen lag nog eens circa 2000 kilo illegaal vuurwerk.

De recherche kwam in actie na een anonieme melding.