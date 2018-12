SC Twijzel: kinderen dug-outdrama gewaarschuwd

Tegen de kinderen die gewond raakten bij het dug-outdrama in het Friese Twijzel in 2014 was gezegd dat ze van het coachhokje af moesten komen. Dat zei een bestuurslid van SC Twijzel donderdag in de rechtbank in Leeuwarden. Tegen de sportclub is een strafzaak aangespannen.

Op 21 mei 2014 stortte een stenen dug-out in tijdens een korfbaltoernooi. De wedstrijden vonden plaats op het voetbalveld van SC Twijzel. Op het dak zaten zes kinderen. Een 10-jarig meisje werd dodelijk geraakt door een betonnen dakplaat, die was gekanteld. Vijf kinderen raakten gewond. Onder meer de omroeper zou hen hebben gewaarschuwd voor het gevaar om te vallen, zei het bestuurslid.

De dug-out was eigendom van de gemeente en werd door SC Twijzel onderhouden. Er waren scheuren in gekomen na een storm in 2013. De schade werd niet gerepareerd. SC Twijzel wordt door het Openbaar Ministerie dood door schuld en zwaar lichamelijk letsel door schuld verweten.