Boijmans koopt bijzonder drieluik

Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam heeft een zeshonderd jaar oud drieluik verworven. Het gaat om een werk van de Duitse kunstenaar die bekendstaat als ‘de Meester van de Heilige Veronica’, met daarop Maria met kind, heiligen en andere taferelen uit het leven van Christus. Op de buitenzijde staat Christus die het kruis draagt.

Het olieverfschildering op paneel is in 1410 gemaakt in Keulen. ,,De nieuwe aanwinst is een van de mooiste werken van de Noord-Europese Schilderkunst”, zegt het museum, dat het stuk in Londen scoorde. Conservator Oude kunst Friso Lammertse kan zijn geluk niet op: ,,Het schilderij laat op een ongelooflijk prachtige manier de elegantie en verfijndheid zien die zo typerend is voor de internationale gotiek. Het is een sleutelstuk van deze periode, diep ontroerend, vooral door de liefelijkheid in het middenpaneel dat sterk contrasteert met de scène op de buitenkant waar een eenzame Christus het kruis draagt.”

Na aankomst in het museum wordt het werk direct getoond op zaal in de vaste collectie-opstelling, die nog tot 13 januari te zien is. Hierna komt het in de selectie hoogtepunten, een tentoonstelling die van 9 februari tot en met 26 mei te bekijken valt. Het museum gaat volgend jaar sluiten wegens renovatie, maar voorlopig niet helemaal. Op 9 februari begint er ook een expo over de legendarische ontwerpersopleiding Bauhaus, die tot eind mei duurt.

Vereniging Rembrandt, Mondriaan Fonds, BankGiro Loterij, Stichting Bevordering van Volkskracht, Breeman Talle Fonds, Stichting Museum Boijmans Van Beuningen en particulieren droegen bij aan de aankoop van het drieluik.