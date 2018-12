OM: geen bemoeienis politiek met zaak-Wilders

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft zelfstandig de beslissing genomen om PVV-leider Geert Wilders te vervolgen vanwege diens uitspraken over Marokkanen. De toenmalige minister van Justitie en Veiligheid Ivo Opstelten is daarover ingelicht, maar dat is normaal in gevoelige zaken. Van politieke druk Wilders voor de strafrechter te brengen is geen sprake geweest, aldus de advocaat-generaal vrijdag. ,,Er heeft niemand aan ons bureau gestaan.”

Hij reageerde op een uitvoerig betoog van Wilders’ advocaat Geert-Jan Knoops, eerder deze week. Wilders staat in hoger beroep terecht, nadat de rechtbank hem veroordeelde wegens onder meer groepsbelediging en discriminatie. Bij een verkiezingsbijeenkomst van de PVV in 2014 beloofde Wilders te zullen zorgen voor ‘minder Marokkanen’. Circa 6500 mensen deden aangifte.

Volgens Knoops krijgt Wilders door de politieke druk op het OM geen eerlijk proces. Het gerechtshof zou dat proces daarom voortijdig moeten beƫindigen.

Het OM vindt het niet nodig onder anderen Opstelten en voormalig OM-baas Herman Bolhaar als getuige op te roepen, zoals Knoops heeft verzocht. Ook moet het hof niet meegaan in de wens van de raadsman om allerlei vertrouwelijke, interne communicatie binnen de gelederen van justitie aan het dossier toe te voegen. Het OM heeft het recht intern te beraadslagen, aldus de advocaat-generaal, zonder het risico te lopen dat die beraadslagingen openbaar worden gemaakt.

Het OM verzet zich ook tegen het verzoek van Wilders en zijn advocaat om alle aangevers te horen. Het OM heeft berekend dat die exercitie zes jaar en acht maanden in beslag zou nemen.

Knoops zal vrijdag nog reageren op het het standpunt van het OM.

Het hof beslist op 10 januari over het verdere verloop van het proces.