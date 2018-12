Rutte: we dragen allemaal een geel hesje

Premier Mark Rutte kan zich wel verplaatsen in de demonstranten die in gele hesjes hun beklag doen. Iedereen heeft immers zo zijn eigen zorgen over de samenleving, de minister-president zelf ook. ,,We hebben allemaal een geel hesje aan.”

Rutte probeerde de protestbeweging, die uit Frankrijk naar Nederland is overgewaaid en hier onder meer om het ontslag van de premier vraagt, de hand te reiken. Hij ziet hun acties als ,,de uiting van zorgen” over migratie, klimaatverandering, de verzwakte positie van de middenklasse en over hoe het kabinet daarmee omgaat. Het kabinet moet met de actievoerders praten, zoals het steeds ,,het gesprek met de samenleving” voert.

Voor ontsporing van de protestbeweging, zoals in Parijs gebeurde, is Rutte niet bang. Zulke ,,onacceptabele” taferelen lijken hem ,,niet Nederlands”. We ,,zeggen elkaar hier wel stevig de waarheid”, en dat is wat de Franse president Emmanuel Macron volgens Rutte ook probeert. ,,Dat is natuurlijk wat je in een democratie behoort te doen.”