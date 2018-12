Straffen tot ruim 13 jaar voor cokebende

Drie mannen die deel uitmaakten van een internationaal vertakt netwerk dat vanuit Zuid-Amerika over zee cocaïne naar Europa smokkelde, zijn vrijdag veroordeeld tot celstraffen oplopend tot dertien jaar en vijf maanden.

De hoogste straf was voor Muhammed S. uit Amstelveen, die volgens de rechtbank in Amsterdam een leidende rol had in de Nederlandse organisatie. Het OM schetste die eerder als ,,onmisbare schakel” in de smokkel van de drugs. Die werden op containerschepen naar Europa vervoerd, op zee afgeworpen en opgepikt door viskotters.

Samen met medeverdachte Ferry B. uit Den Helder was S. in 2015 bovendien betrokken bij de bedreiging van visser Marlon de J. in Hippolytushoef. Diens woning werd ’s nachts beschoten terwijl hij in de woonkamer zat. B. kreeg 4,5 jaar cel.

Leendert R. uit Urk, de derde verdachte, werd veroordeeld tot 5,5 jaar cel. Volgens de rechtbank was hij vorig jaar nauw betrokken bij de smokkel van een partij cocaïne van 261 kilo, die werd onderschept toen die in Harlingen aan land werd gebracht.

Justitie had de drie op dat moment al in het vizier, nadat de naam van S. was opgedoken in het onderzoek naar de rol van Naoufal ‘Noffel’ F. bij de moordaanslag op Peter ‘Pjotr’ R., eind 2015 in Diemen. Toen de recherche S. nader onder de loep nam, leidde het spoor via B. en R. naar eigenaar Johan N. van de Z181, de Urker viskotter waarop de drugs in Harlingen werden gevonden. De bemanningsleden en N. kregen eerder dit jaar tot zes jaar cel.

De aanklager was vrijdag ,,zeer tevreden” met het vonnis, vooral omdat de zaak tegen het drietal de eerste was die ,,nagenoeg volledig” stoelde op ontrafelde PGP-berichten uit de zogenoemde Ennetcom-data. Die kwamen beschikbaar nadat in 2016 in Canada beslag was gelegd op mailservers van het Nederlandse bedrijf. ,,Dat de rechtbank het gebruik van de data rechtmatig en de inhoud ervan geloofwaardig noemt, stemt content”, zei hij.