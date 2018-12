Terreurverdachte krijgt 36 maanden cel

De extreemrechtse 46-jarige Vincent T. heeft vrijdag 36 maanden cel opgelegd gekregen voor het voorbereiden van een terroristische aanslag.

T. is de oprichter van de rechts-extremistische Anti Terreur Brigade op Facebook, die als doel zou hebben actief moslims te bestrijden. In chats ronselde hij leden, zocht hij naar wapens en gaf hij aan ,,linkse kopstukken” af te knallen, zo werd hem verweten.

Inlichtingendienst AIVD vermoedde dat T. de intentie had zijn ideeën in daden om te zetten. Vervolgens werd de Doornenburger in mei gearresteerd. De verdachte gaf in diverse chats aan ‘linkse mensen’ te zullen afknallen. Op die manier had hij zich het plegen van moorden voorgenomen, stelt de rechtbank. Hij noemde onder anderen Sylvana Simons en Volkert van der G. als potentieel doelwit. Dit gaat verder dan grootspraak, vond de rechtbank in Zutphen. ,,Hij had alleen een vuurwapen nodig om zijn gedachten in daden om te zetten”, aldus de voorzitter.

Met zijn actieve speurtocht naar wapens en het in bezit hebben van 1800 kogels is T. daarmee de fase van ‘toetsenbordterrorisme’ voorbij. Bovendien is ook dit gedrag vanachter de pc onwenselijk vanwege het gevaar dat anderen zich laten meeslepen. Volgens de rechtbank had T. een leidinggevende en organiserende rol binnen de rechts-extremistische Anti Terreur Brigade.

De verdachte, die vastzit in de beveiligde instelling in Vught, heeft zijn betrokkenheid bij de ‘brigade’ ontkend. Tegen de man was 40 maanden cel geëist. De rechtbank kwam iets lager uit omdat ze een klein deel van de tenlastelegging niet bewezen acht.