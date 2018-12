Verhoor Masmeijer in rechtszaal

Voormalig tv-presentator Frank Masmeijer wordt volgende week bij het hof van beroep in Antwerpen door de verdediging van enkele medeverdachten ondervraagd over zijn rol bij de smokkel van een partij cocaïne. Aanleiding is plotselinge bekentenis die Masmeijer een week geleden aflegde tijdens het pleidooi in zijn eigen strafzaak.

Het hof in Antwerpen laat weten dat er op donderdag een extra zitting is ingepland en dat Masmeijer verplicht moet verschijnen.

De rechtbank veroordeelde de gevallen showman vorig jaar tot acht jaar celstraf omdat hij probeerde 467 kilo cocaïne uit de haven van Antwerpen te smokkelen. Tijdens het hoger beroep gaf hij toe dat hij een ‘zeer beperkte’ rol heeft gespeeld als bemiddelaar. Masmeijer houdt vol dat hij niets heeft verdiend aan de cokesmokkel en er amper iets over wist. Zijn advocaat vroeg om een mildere straf.

,,Masmeijer is vorige week een verhaaltje komen vertellen. In zijn rol van slachtoffer is hij zelfs op zijn knieën gaan zitten maar wat hij vertelt, strookt volgens mij niet met andere gegevens in het dossier”, zei advocaat Mounir Souidi van een van de medeverdachten vrijdag in Het Laatste Nieuws. ,,Wij als advocaten hebben daarom gevraagd om Masmeijer aan een kruisverhoor te onderwerpen.”