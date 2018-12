Verhuurder doet aangifte wegens discriminatie

De Heerlense woningstichting De Voorzorg doet alsnog aangifte tegen een voormalig directeur en de voormalige manager wonen. Zij zouden zich schuldig hebben gemaakt aan discriminatie bij het toewijzen van huurwoningen. Dat laat Voorzorg, een corporatie met zo’n 3000 woningen in Hoensbroek en Heerlen, vrijdag weten.

De raad van commissarissen van De Voorzorg wil een onderzoek naar de betrokken bestuurders, om te zien of deze strafrechtelijk moeten worden vervolgd.

Nieuwe huurders zouden zijn geselecteerd op onder meer ras, lichaamsgeur en seksuele geaardheid. Bepaalde woningzoekenden werden vervolgens gediscrimineerd en geweigerd. Dat zou zijn gebeurd tussen 2013 en 2016.

Het Openbaar Ministerie (OM) is al enkele maanden bezig met een onderzoek naar mogelijke discriminatie bij De Voorzorg. De stichting bracht zelf naar buiten dat er is gediscrimineerd.

Het OM bekijkt of er strafbare dingen zijn voorgevallen en zo ja wie daar verantwoordelijk voor is. Een woordvoerster van het OM schat in dat dit onderzoek nog enkele maanden kan lopen. Daarna wordt bekend of tot vervolging van beide voormalige bestuurders wordt overgegaan.