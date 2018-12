Wilders: Stop dit onzinnige, politieke proces

Aan het slot van een driedaagse regiezitting in de extra beveiligde rechtszaal op Schiphol heeft PVV-leider Geert Wilders het Haagse gerechtshof opgeroepen een einde te maken aan het strafproces tegen hem. ,,Niemand zal mij laten zwijgen, zolang ik kan ademen.”

Wilders vroeg het hof het Openbaar Ministerie (OM) niet ontvankelijk te verklaren. ,,Maak een einde aan dit politieke proces, stop deze charade. En als u dat niet doet, geef me dan tenminste de kans die dubieuze en kwalijke rol te onderzoeken van ministers, in de beslissing van het laten vervolgen van een oppositieleider.”

Wilders en zijn advocaat Geert-Jan Knoops zijn ervan overtuigd dat onder anderen de toenmalig minister van Justitie en Veiligheid Ivo Opstelten de (politieke) hand heeft gehad in het besluit Wilders te vervolgen voor zijn uitspraken over ‘minder Marokkanen’ in 2014. De rechtbank veroordeelde de PVV-voorman voor onder meer groepsbelediging en discriminatie. Het Haagse hof behandelt de zaak in hoger beroep.

,,Deze zaak stinkt”, aldus Wilders. ,,Het OM toont zich politiek gekleurd, niet onafhankelijk en handlangers van het kabinet dat een oppositieleider de mond wil snoeren en wil laten veroordelen.” Volgens Wilders heeft het OM meerdere malen gelogen, ook tegen het hof. Het OM stelt dat er geen overleg is geweest met de minister over Wilders’ vervolging. ,,De waarheid is dat er wél een overleg was. Alleen dat al is aanleiding om te twijfelen en om te willen onderzoeken wat de waarheid is geweest.”

Het hof beslist op 10 januari over de onderzoekswensen van Wilders en raadsman Knoops. Zij willen onder anderen Opstelten als getuige horen, als het hof er niet direct al toe overgaat het OM naar huis te sturen en het proces te beëindigen.