‘1 uur en 18 minuten in de wacht bij CBR’

Mensen die met de klantenservice van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) bellen voor een gezondheidsverklaring, staan gemiddeld 1 uur en 18 minuten in de wacht voor ze iemand aan de telefoon krijgen. Dat blijkt uit een steekproef van het consumententelevisieprogramma Kassa.

Het tv-programma belde in totaal achttien keer op verschillende dagen en tijdstippen met de klantenservice en koos voor optie 1: Vragen over de Gezondheidsverklaring of keuring. De kortste wachttijd was op een zaterdagochtend, toen duurde het een half uurtje voor er iemand aan de lijn kwam. Op een vrijdag rond lunchtijd was de wachttijd maar liefst 1 uur en 44 minuten.

Volgens Kassa kampt het CBR met de lange wachttijden door grote drukte bij de afdeling die verantwoordelijk is voor de gezondheidsverklaringen. Omdat het afgeven daarvan soms langer duurt dan de vier maanden die daarvoor staan, bellen mensen met de klantenservice.