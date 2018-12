Enexis vervangt slimme meters wegens defect

Netbeheerder Enexis vervangt 159 zogenoemde slimme gasmeters van het merk Itron, omdat er een mankement is geconstateerd bij enkele van de apparaten. Een woordvoerster van Netbeheer Nederland bevestigt zaterdag berichtgeving hierover door het consumentenprogramma Kassa.

Volgens de woordvoerster is er ,,een miniem” lek geconstateerd bij drie van deze slimme meters. Uit voorzorg wordt deze serie in zijn geheel vervangen. ,,Dat is al gebeurd met 149 meters. De overige tien volgen komende week.”

Volgens Kassa gaat onderzoeksinstituut Kiwa onderzoeken of de meters van het merk, zo’n 40.000 in totaal, veilig genoeg zijn om in huizen te laten hangen. Maar volgens de woordvoerster van Netbeheer Nederland zijn de meters uit andere productieseries gewoon veilig.