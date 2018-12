Gele hesjes opnieuw de straat op

In verschillende steden demonstreren zaterdag de ‘gele hesjes’, de Nederlandse versie van de Franse protestbeweging Les Gilets Jaunes. Bezorgde burgers hebben aangekondigd de straat op te gaan in onder meer Amsterdam, Rotterdam, Maastricht, Groningen en Den Haag.

In Amsterdam wordt vanaf 11:30 uur een rondje om de Stopera gelopen. Rotterdam kan rond hetzelfde tijdstip bij de Erasmusbrug een demonstratie verwachten. In Maastricht verzamelen rond het middaguur de gele hesjes zich op de parkeerplaats bij het MVV Stadion en in Den Haag is ‘een spontane wandeling’ rond het Binnenhof aangekondigd.

De Nederlandse gele hesjes hebben zich inmiddels een eigen lied toegeëigend: 15 miljoen mensen van Jochem Fluitsma en Eric van Tijn. Het nummer was bedoeld voor een reclamespot van de Postbank in 1996. Het werd een grote hit en wordt nu gezien ‘als een ode aan het Nederland van toen.’