‘Grande finale’ voor grootste kerststal Europa

De grootste kerststal van Europa gaat zaterdag voor de laatste keer open voor publiek. Ditmaal staat het diorama van ruim 100 vierkante meter opgesteld in Museumpark Oriëntalis in Helig Landstichting. ,,Het is mooier dan ooit in een schitterende omgeving. Het is echt een ‘grande finale”’, zegt Roel den Dulk uit het Friese Ferwerd. Hij heeft de enorme kerstvoorstelling samen met zijn man Fred van der Zwet twintig keer opgebouwd.

De kerststal met ruim 1800 beeldjes trekt elk jaar vele duizenden bezoekers uit binnen- en buitenland. Toch is dit de laatste keer dat Den Dulk en Van der Zwet de tientallen dozen en kisten met attributen hebben versleept. ,,We stoppen op het hoogtepunt”, zeggen zij. ,,Het is ontzettend veel werk. We worden wat ouder en we willen zelf ook wel eens een rustige kerst.” De Friezen zijn met diverse partijen in onderhandeling over verkoop van hun collectie.

De kerststal is dit weekend, volgend weekend en van 21 december tot en met 6 januari tijdens het Feest van Licht in het museumpark te zien. Van der Zwet en Den Dulk zijn er ‘zelf’ ook, als beeldje voor de herberg in Bethlehem.