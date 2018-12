Albert Heijn roept de AH Chocopasta melk terug. In de pasta is per ongeluk een hoeveelheid hazelnootpasta verwerkt, wat problemen kan opleveren voor mensen met een hazelnootallergie. Het gaat om potten van 400 gram met houdbaarheidsdatum januari 2020.

Klanten kunnen de chocoladepasta terugbrengen naar de winkel en krijgen dan het aankoopbedrag terug.

Mensen die geen allergie voor hazelnoot hebben, kunnen de chocopasta gewoon eten, zo stelt AH consumenten gerust.