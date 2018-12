Klaver: industrie niet meer aan klimaattafel

De industrie moet niet langer meedoen aan de onderhandelingen over een Klimaatakkoord. Dat vindt GroenLinks. ,,Er dreigt geen akkoord te komen en dat heeft alles te maken de rol die de grote industrie op dit moment aan tafel speelt”, zei partijleider Jesse Klaver in het tv-programma EenVandaag.

Aan vijf klimaattafels onderhandelen industrie, overheid en allerlei belangengroepen over een akkoord om de klimaatdoelen zoals afgesproken in het regeerakkoord te halen. Dat moet ertoe leiden dat in 2030 de uitstoot van CO2 met minstens 49 procent is gedaald vergeleken met 1990.

Deze week maakten zowel bedrijfsleven als milieuorganisaties duidelijk dat het overleg niet makkelijk gaat. Volgens Klaver kan er alleen een akkoord komen als premier Mark Rutte de industrie wegstuurt. Klaver hoopt zo een doorbraak in de onderhandelingen te forceren.

Voor 21 december moet er aan de klimaattafels een akkoord zijn. Om de klimaatdoelen te halen is veel geld nodig. Dat maakt het ook lastig voor het kabinet. Vorige week meldden onderzoeksbureaus dat het kabinet de doelstellingen voor het terugdringen van de CO2 in 2020 ook niet gaat halen.