Pieter-Christiaan ambassadeur Rode Kruis

Prins Pieter-Christiaan is benoemd tot ambassadeur van het Rode Kruis Prinses Margriet Fonds, zo maakte het Rode Kruis bekend. Zaterdag nam de prins afscheid als vicevoorzitter van het bestuur van de hulporganisatie, omdat zijn benoemingstermijn is afgelopen.

Met de benoeming tot ambassadeur dankt de organisatie de prins ,,voor zijn inzet voor het verenigingsbestuur”. Het Rode Kruis Prinses Margriet Fonds zet zich in om mensen beter te beschermen en voor te bereiden op natuurrampen.

Prins Pieter-Christiaan zat vanaf december 2010 in het bestuur van het Rode Kruis. Een hoogtepunt tijdens zijn bestuurstermijn, aldus de organisatie, was een reis naar Bangladesh en Ha├»ti die hij met zijn moeder en erevoorzitter van het Rode Kruis, Prinses Margriet, maakte. Dat gebeurde om projecten op het gebied van rampenpreventie te bezoeken. Ook onder meer de jaarlijkse Rode Kruis-Rally en deelname aan het Wereldrecord EHBO op de Dam in 2017 waren ,,bijzondere momenten”.