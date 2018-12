Wijding 24e bisschop van Roermond

Harrie Smeets wordt zaterdag gewijd tot nieuwe bisschop van Roermond. Daarmee wordt de 58-jarige Limburger de 24e bisschop van het bisdom, dat naar eigen zeggen zo’n 700.000 katholieken in 294 parochies telt. In die parochies zijn zo’n 26.000 vrijwilligers actief die 176 priesters ondersteunen.

Smeets wordt zaterdagochtend in de kathedraal gewijd door Hans van den Hende, bisschop van Rotterdam. Alle 1200 plaatsen in de kathedraal zijn bezet. Andere genodigden worden opgevangen in de ook al ,,volgeboekte” naburige Munsterkerk, waar driehonderd aanwezigen de wijding via een groot scherm kunnen volgen.

De wijding begint om 10.30 uur en wordt bijgewoond door 24 bisschoppen uit binnen- en buitenland. Verder zijn er onder anderen 183 geestelijken, een groot aantal misdienaars en enkele tientallen regionale hoogwaardigheidsbekleders aanwezig. Voorafgaand aan de wijding trekt vanaf 10.00 uur een stoet van Limburgse schutters, broederschappen, misdienaars, diakens en priesters naar de kathedraal. Aan het eind van de viering in de kathedraal zal de nieuwe bisschop een korte toespraak houden.

De wijding wordt live uitgezonden door de KRO en de regionale omroep L1.