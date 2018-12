Agent gewond bij schietpartij in Winterswijk

In Winterswijk is een agent bij een schietpartij gewond geraakt. Dat gebeurde toen de politie poolshoogte kwam nemen bij een vernieling aan een woning aan de Keizersdwarsweg. Vijf verdachten zijn aangehouden. Twee van hen waren gewond.

De melding van de vernieling was rond 01.00 uur. Volgens de politie waren drie verdachten na de vernieling in een zwarte Skoda gevlucht. Toen de politie in gesprek was met de melder, keerden ze terug en werden schoten gelost. Daarbij liep een agent een schampschot op. Hij is naar het ziekenhuis vervoerd en is na behandeling weer ontslagen.

De daders vluchtten na de schietpartij nogmaals in de zwarte auto, maar konden snel ingerekend worden. Bij de aanhouding bleken twee inzittenden gewond. Een is met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De ander, de bestuurder, hoefde niet naar het ziekenhuis. Hoe de twee hun verwondingen hebben opgelopen wordt onderzocht, zegt een woordvoerster van de politie.

Bij de woning aan de Keizersdwarsweg arresteerde de politie nog twee mensen. Het is niet bekend wat hun betrokkenheid is. Het onderzoek is nog in volle gang. De politie sprak in eerste instantie van vier gewonden, maar dat bleek niet juist.