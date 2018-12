Beeldend kunstenaar Aat Veldhoen overleden

Beeldend kunstenaar Aat Veldhoen is zondag overleden. Dat heeft zijn familie laten weten. Hij overleed op 84-jarige leeftijd in het bijzijn van zijn vrouw en kinderen in zijn woonplaats Amsterdam. Dit jaar nog ontwierp Veldhoen de poster van de jubileumeditie van het festival Film by the Sea, dat twintig jaar bestaat.

Veldhoen maakte naam als etser, een techniek die hij zichzelf had aangeleerd. Bekendheid verwierf hij in de jaren zestig toen hij via rotaprenten zijn kunst voor een groot publiek toegankelijk maakte. Veldhoens werk is opgenomen in de collecties van diverse musea waaronder het Rembrandthuis, het Amsterdam Museum en het Rijksmuseum. Zijn werk is op grond van de thematiek en het onverbloemde realisme nauw verbonden met de emancipatie en bevrijding van het individu uit het beklemmende keurslijf van kerk en staat.

Eind jaren zeventig leerde hij de creatieve mogelijkheden van de polaroidfotografie kennen. Hij zag hierin een snelle en doeltreffende manier om voorstudies voor zijn schilderijen te maken en ging aan de slag met gemanipuleerde polaroids, waarvan hij er zo’n 3500 zou maken. Die zijn recent nog door het Rijksmuseum aangekocht.

Veldhoen kreeg begin deze eeuw een beroerte waardoor hij de controle over zijn rechterhand verloor. In het revalidatiecentrum begon hij daarom met zijn ongeoefende linkerhand te tekenen. De aandrang om te werken was gewoonweg te groot.

Ter gelegenheid van Veldhoens zeventigste verjaardag in 2004 exposeerde Museum het Rembrandthuis nog een verzameling van zijn werk.

Arie Johannes Veldhoen, geboren op 1 november 1934 in Amsterdam, heeft acht kinderen uit drie huwelijken. Sinds 1997 was hij samen met voormalig minister Hedy d’Ancona.