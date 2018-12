De brandweer heeft zondagavond in Tilburg in de wijk Hasselt een 7-jarig jochie met een hoogwerker naar beneden moeten halen, nadat hij uit het slaapkamerraam op de eerste verdieping was geklommen. Hij was op de kast van een rolluik geklauterd.

De jongen bleek alleen thuis, de politie heeft daar een zorgmelding van gemaakt. Inmiddels is een van zijn ouders weer bij hem.