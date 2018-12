Buma: onzeker of akkoord klimaattafels komt

Het is onzeker of het lukt aan de klimaattafels tot een akkoord te komen. Dat zei Sybrand Buma van regeringspartij CDA zondag in het programma Buitenhof.

,,Ik hoop dat het lukt, maar het is niet zeker”, zei hij. De partijen aan de tafels zijn de afgelopen maand ,,niet dichter bij elkaar gekomen”. Volgens hem zijn er ,,hardnekkige verschillen”.

Aan de klimaattafels praten overheid, belangengroepen en industrie om manieren te vinden om de uitstoot van CO2 terug te dringen. Er moet voor 21 december een akkoord liggen.

Vorige week gaven industrie en milieubewegingen al aan dat het niet eenvoudig is om tot en akkoord te komen. ,,Er zijn heel veel tegenstrijdige belangen”, aldus Buma.

Zaterdag riep GroenLinks-leider Jesse Klaver het kabinet op de industrie van de klimaattafels weg te sturen. Zo zou volgens hem een doorbraak in het overleg kunnen worden geforceerd. Volgens Buma zou zo het hele overleg worden opgeblazen.