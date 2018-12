Man overvallen door stijgende water

Een man die al enige tijd bivakkeerde in een tentje in een natuurgebied vlakbij Kerkdriel (Gelderland), is zondag in kritieke toestand in het ziekenhuis beland na te zijn overvallen door het snel stijgende water van de Maas. Een woordvoerder van de brandweer bevestigde berichtgeving hierover door het Brabant Dagblad. De man raakte onderkoeld.

Volgens de woordvoerder gaat het om een Poolse jongeman die maatschappelijk gezien ,,tussen wal en schip is gevallen” en daarom zijn toevlucht zocht in het tentje. Mensen in de omgeving hielden de man al enige tijd in de gaten en brachten hem soms voedsel.

,,Als gevolg van de regenval is de Maas in korte tijd wel anderhalve meter gestegen. Mogelijk is de man verrast door het stijgende water toen hij in zijn tentje zat.” Volgens het Brabants Dagblad werd er een traumahelikopter opgeroepen voor behandeling. Ook zou er nog een tweede Pool in het tentje hebben verbleven. Waar hij nu is, is niet bekend, aldus de krant.