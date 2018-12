Weinig verandering in nieuwe dienstregeling NS

De nieuwe dienstregeling van de Nederlandse Spoorwegen gaat zondag in. Veel verandert er niet. Op hoofdlijnen is de dienstregeling 2019 dezelfde als die van 2018. Wel kunnen reizigers voortaan in een sprinter naar het toilet. Wie dat wil ervaren moet om 7.25 uur in Haarlem zijn, want daar vertrekt op dat tijdstip de eerste sprinter met wc naar Leiden.

De NS heeft 118 nieuwe sprinters besteld bij de Spaanse treinfabrikant CAF. De sprinters zijn energiezuinig, voorzien van wifi, een rolstoeltoegankelijk toilet, stopcontacten, USB-aansluitingen, plek voor de fiets en een gelijkvloerse instap. De nieuwe treinen gaan gefaseerd het spoor op. Vanaf 2021 worden ook 79 nieuwe intercity’s geïntroduceerd.

Vanaf een aantal stations gaan vanaf zondag meer treinen rijden. Dat geldt onder meer voor de hogesnelheidslijn tussen Rotterdam en Amsterdam waar zeven dagen per week vijf in plaats van vier treinen per uur rijden. Bovendien worden de treinstellen verlengd.

Er komt ook een nieuw station bij: Lansingerland-Zoetermeer tussen Zoetermeer Oost en Gouda. Vier keer per uur stopt hier de sprinter Den Haag Centraal – Gouda.

Verder is in de dienstregeling sprake van kleine wijzigingen in reistijd op sommige trajecten en in vertrektijden.