Eerste herten Oostvaardersplassen afgeschoten

Staatsbosbeheer is maandagmiddag begonnen met het afschieten van edelherten in de Oostvaardersplassen. Eerder op de dag werden daartoe voorbereidingen getroffen in het gebied. De rechter bepaalde vorige week dat de herten gedood mogen worden om de populatie van dieren in het gebied terug te brengen.

In de ochtend waaide het te hard om een individueel hert goed te kunnen raken. De dieren kruipen dan voor beschutting dicht tegen elkaar aan.

Het is de bedoeling dat er in totaal 490 edelherten overblijven. Ruim 1800 dieren zullen worden afgeschoten.

Volgens Staatsbosbeheer wordt gestreefd naar een evenwichtige verhouding tussen mannelijke en vrouwelijke dieren in de groep edelherten die overblijft. Omdat er aanzienlijk meer vrouwelijke dieren dan mannelijke dieren in het gebied leven, worden vooral hindes gedood. De afgeschoten dieren worden deels benut voor menselijke consumptie. Een deel van de dode dieren blijft in het gebied achter als voedsel voor andere dieren. De overige geschoten dieren worden afgevoerd voor destructie.

Het afschot vindt plaats in de Oostvaardersplassen en de gebieden er omheen die door de edelherten te bereiken zijn. Volgens Staatsbosbeheer wordt per dag beoordeeld vanuit welke locaties wordt gewerkt. Daarbij spelen de weersomstandigheden en de windrichting een rol. Boven het gebied is een tijdelijk vliegverbod afgekondigd.

Per dag gaan er maximaal vier faunabeheerders tegelijk aan het werk. Ze schieten de dieren dood vanaf een vast punt of vanuit een stilstaande auto. De edelherten mogen tot 1 april worden afgeschoten.