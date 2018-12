Rechercheur lekte uit tientallen zaken

Ex-rechercheur Rick V. (36) uit Zoetermeer heeft informatie uit tientallen politiezaken doorgespeeld. Het gaat ook om informatie uit grote zaken, zoals over motorclubs. Dat bleek maandag tijdens de strafzaak tegen V. en twee medeverdachten in de rechtbank in Den Haag.

V. zocht in de politiesystemen naar informatie over personen, kentekens en adressen. Die speelde hij door naar zijn ‘vismaatje’ en stadsgenoot Melvin van der K. (32). Van der K. vroeg meerdere keren voor zichzelf informatie en ook meerdere keren namens Sebastiaan van der E. (47), ook een visser. Alle drie de mannen hebben dat toegegeven.

V. heeft naar eigen zeggen nooit geld ontvangen voor het zoeken. Van der K. wel, in totaal schat hij dat hij ongeveer 3000 euro heeft gekregen. Dat gebruikte hij voor zijn vier kinderen of om zijn moeder terug te betalen bij wie hij geld had geleend.

Het zoeken begon volgens de voormalig agent, met achttien dienstjaren bij de politie, relatief onschuldig, binnen de priv√©omgeving. ,,Maar het werden steeds ,,zwaardere jongens”.