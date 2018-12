Straffen tot 25 jaar voor dubbele liquidatie

Een 19-jarige man uit Rotterdam is veroordeeld tot 25 jaar celstraf wegens een dubbele moord in de Rotterdamse woonwijk Beverwaard op 20 december 2017. De rechtbank in Rotterdam vond bewezen dat hij op de Rhijnauwensingel een automatisch geweer (AK47) leegschoot op de stilstaande auto waarin het beoogde doelwit zat. Ook de man die ernaast zat, kwam om het leven.

De rechtbank legde een destijds 17-jarige medeverdachte 20 jaar celstraf op. Hij bestuurde de Audi van waaruit de witte Seat van de slachtoffers – 25 en 26 jaar oud – onder vuur werd genomen.

De rechtbank sprak maandag van een geplande, koelbloedige liquidatie waarvoor de verdachten betaald kregen. Het motief van de huurmoord is ongewis gebleven, evenals de opdrachtgevers ervan.

Tijdens de schietpartij aan het begin van de avond was het druk op straat, omdat mensen in kerstsfeer van diners kwamen. De hoofdverdachte zou een vol magazijn van 25 kogels hebben afgevuurd. Een van de kogels is aangetroffen op de deurmat binnen de woning waar de Seat voor stond. Volgens de rechtbank is het een wonder dat er niet meer slachtoffers zijn gevallen. De liquidatie was voor de politie eenvoudig op te lossen omdat die amateuristisch werd uitgevoerd.

De straffen zijn lager dan de 30 en 25 jaar cel die het Openbaar Ministerie (OM) had geƫist. De rechtbank veroordeelde hen vanwege de ernst van het misdrijf en hun gewetenloosheid volgens het volwassenenrecht, maar hield rekening met hun jeugdige leeftijd. Bij de oudste, destijds 18 jaar, is bovendien sprake van enige zwakbegaafdheid.

Een andere destijds 17-jarige verdachte die als bijrijder in de auto zat, kreeg 2 jaar jeugddetentie en jeugd-tbs. Vanwege een gebrekkige ontwikkeling is hij wel volgens het jeugdrecht veroordeeld.