Utrecht krijgt gebouw hoger dan Domtoren

Utrecht heeft groen licht gegeven voor de bouw van drie woontorens, waarvan de hoogste 140 meter wordt. Dat betekent dat er voor het eerst in Utrecht een gebouw hoger wordt dan de 112-meter hoge Domtoren.

Het ‘verticale dorp MARK’, zoals de torens worden genoemd, komt te staan in de wijk Leidsche Rijn aan de noordzijde van het NS-station daar. De twee andere torens zijn 80 en 100 meter hoog en worden afgewisseld met laagbouw van ongeveer 25 meter hoog. In het hele nieuwbouwproject komen ongeveer 1125 huur- en koopwoningen met patio’s en groene binnentuinen.

Maandag onthulde wethouder Klaas Verschuure van Ruimtelijke Ontwikkeling de maquette van het project. ,,We realiseren ons allemaal dat ├íls we iets bouwen dat hoger is dan de Domtoren, dat het ook echt iets bijzonders moet worden. In de plannen voor het ‘verticale dorp’ komen verschillende aspecten van het gezond stedelijke leven samen. Mensen kunnen hier wonen, er is ruimte voor een restaurant, aan de voet komt een stadsbos en in de top van het hoogste gebouw een uitkijkpunt.”